Mardin Kızıltepe'de Yangın: 5 Yaşındaki Bekir Ç. Öldü, 12-13 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Mardin Kızıltepe'de çıkan yangında 5 yaşındaki Bekir Ç. yaşamını yitirdi; dumandan etkilenen 12-13 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:38
Olayın Detayları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın sonucunda, dumandan etkilenen bir çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

Haberin farklı bölümlerinde verilen bilgilere göre, dumandan etkilenen 6'sı çocuk olmak üzere 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı; ilk açıklamalarda ise 12 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Ambulanslarla kaldırılan çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

