Mardin Mazıdağı'nda Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 14 Yaralı, 3'ü Ağır

Mardin'in Mazıdağı Kavşağı'nda kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:19
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

Kaza Detayları

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen araçlar, Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Mazıdağı Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın sebebi ve kaza anına ilişkin detaylar yetkililerce soruşturuluyor.

Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve Mardin ile Diyarbakır illerinden sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

