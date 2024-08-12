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Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin Nusaybin'de tır çarpması sonucu Akad Güneş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:43
Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin Nusaybin'de Üzücü Bir Kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir tırın yaya olarak yürüyen bir kişiye çarpması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Kışla Mahallesi'nde yaşanan olayda, henüz sürücüsünün kimliği ve tırın plakası tespit edilemedi.

Olay Anı ve Sonrası

Tır, yol kenarında yürüyen Akad Güneş'e (43) çarparak ağır yaraladı. Kazanın ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Güneş’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Akad Güneş’in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

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