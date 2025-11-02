Mardin Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Yayın Tarihi: 02.11.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:19
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları doğrultusunda ilçede belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 691,90 gram eroin, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 avro bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 691,90 gram eroin, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 avro ele geçirildi.

