Mardin Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama
Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları doğrultusunda ilçede belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda ele geçirilenler arasında 691,90 gram eroin, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 avro bulunuyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
