Mardin Savur Başkavak'ta 31 Yıl Sonra Şehit Öğretmenler Anıldı

Mardin'in Savur ilçesi Başkavak'ta 5 Kasım 1994'te şehit edilen 4 öğretmen, düzenlenen törenle 31. yılında anıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:48
Anma programı Savur Belediyesi konferans salonunda gerçekleşti

Mardin’in Savur ilçesi Başkavak köyünde 5 Kasım 1994’te bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 4 öğretmen, saldırının 31. yılında düzenlenen programla anıldı.

Anma, Savur Belediyesi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu, meslektaşları ve öğrenciler şiir ve türkülerle şehitleri andı.

Matematik öğretmeni ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Simge Sopa Okşaş, yaptığı konuşmada, '5 Kasım 1994 yılında Başkavak İlköğretim Okulu'nda görev yapmakta olan 4 öğretmenimizin Mardin dönüş yolunda hain terör örgütü tarafından katledilmesinin yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu eğitim meşalesini biz öğretmenler olarak onurla ve gururla yakmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz toplumun yapı taşlarını oluşturan, çocuklarımızı eğiten, ailelerimizi eğiten bireylerdir. Öğretmenlerimiz toplumun gelişimi, değişimi, ilerleyişi açısından önemlidir. Hain terör örgütünün öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza yapmış olduğu bu saldırı biz öğretmenlerin eğitim yolundaki adanmışlıklarını asla yıldıramaz. Biz öğretmenler daima and içtiğimiz bu yolda görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Savur sakini Hamide Erol ise, 'Savur halkı olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onları kalbimizde yaşatıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman onları anıyoruz. Ruhları şad olsun' diyerek duygularını paylaştı.

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, şehit öğretmenlerin anısına saygı duruşu ve dualarla sona erdi.

