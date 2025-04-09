Mardin, Şırnak ve Siirt'te Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin, Şırnak ve Siirt’te etkili olan toz bulutu, bölge sakinlerinin yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Mardin’de sabah saatlerinde başlayan toz bulutu, özellikle bazı ilçelerde etkisini artırarak görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar, araçlar ve evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı. Yağmurun etkisiyle toz zerrecikleri çamur haline dönüşerek daha da sorun oluşturdu. Uzmanlar, toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Uzmanların uyarıları doğrultusunda, yaşlılar, çocuklar ve solunum sorunları olan bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi. Siirt ve Şırnak’ın Silopi ilçesinde de toz taşınımı etkili oldu. Hafif yağmurun ardından bölgede çamurlu yağış görüldü; bu durum park halindeki otomobillerin üzerinin çamurla kaplanmasına neden oldu.

Ayrıca, araçlarında toz biriken sürücüler çeşitli yöntemlerle temizlik yaparken, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.