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Mardin Valiliğinde Jandarma Genel Komutanı Ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valiliği'nde önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:01
Mardin Valiliğinde Jandarma Genel Komutanı Ziyareti

Mardin Valiliği Ziyareti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Mardin Valiliği'ni ziyaret ederek valilikte çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Detaylar

Orgeneral Çardakcı'nın ziyareti sosyal medya üzerinden duyuruldu. Ziyaret kapsamında, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da eşlik etti.

Valilik Şeref Defteri İmza Töreni

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çardakcı, Vali Tuncay Akkoyun ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaret, Mardin'deki güvenlik durumu ve iş birliği konularında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çardakcı ile beraberindekiler Vali Tuncay Akkoyun ile (sağda) makamında görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çardakcı ile beraberindekiler Vali Tuncay Akkoyun ile (sağda) makamında görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, (solda) Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çardakcı ile beraberindekiler Vali Tuncay Akkoyun ile (sağda) makamında görüştü.

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