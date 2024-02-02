Mardin Valiliğinden 15 gün sürecek 'geçici özel güvenlik bölgesi' açıklaması

Valilik, Nusaybin ilçesindeki kırsal Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırlarında yer alan bölgelerin 15 gün boyunca ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi amacı ile Mardin Nusaybin'e bağlı 6 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi kararının uygulamaya geçirileceği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada yer alan bölgeler ise şu şekilde:

Mardin ili Nusaybin ilçesi Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol ve Şekrin Mahalleleri sınırları kırsalında bulunan bölgelerde geçerli olacak.

Geçici özel güvenlik bölgesi tayin edilen bölgelerde 1 Şubat 2024 dahil olmak üzere 15 Şubat 2024 tarihi de dahil edilerek 15 günlük bir süreci kapsayacak.

Mardin Valiliği, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayandırılarak bu tarihlerinde yukarıda belirtilen bölgelere izin almadan girmemeleri yönünde uyarı yapıldı.