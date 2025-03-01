Mardin Valisi Akkoyun, Mehmetçik ile İftar Sofrasında Buluştu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugayında askerlerle iftar yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:06
Mardin Valisi Akkoyun, Mehmetçik ile İftar Sofrasında Buluştu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Askere İftar Yemeği Verdi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan ayının ruhunu paylaşmak amacıyla 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nı ziyaret etti.

Vali Akkoyun, burada görevli askerlerle birlikte iftar yaparak orucunu açtı. Askerlerle samimi sohbetler gerçekleştiren Akkoyun, Mehmetçik'le aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Akkoyun, tüm güvenlik görevlilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diledi.

Katılımcıların Listesi

İftara ayrıca 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Osman Kaba, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen ve İl Müftüsü Enver Türkmen gibi isimler de katıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda askerlerle iftarda bir araya geldi. Burada görevli askerlerle sohbet eden Akkoyun, Mehmetçik'le orucunu açtı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın...

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'nda askerlerle iftarda bir araya geldi. Burada görevli askerlerle sohbet eden Akkoyun, Mehmetçik'le orucunu açtı.

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