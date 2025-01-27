Mardin ve Şanlıurfa'da Kayıt Dışı 11 Trafoya El Konuldu

Dicle Elektrik, Kayıt Dışı Trafolara El Koydu

Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde kayıt dışı 11 trafoya el konulduğunu açıkladı. Yapılan denetimlerde, kayıt dışı enerji tüketiminin önlenmesi amacıyla yürütülen mücadele kapsamında, bu trafoların yasal işlemleri başlatıldı.

Mardin'de Altı Trafoya Yasal İşlem

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara, Akıncı ve Alakuş mahallelerinde, tarımsal sulama aboneleri tarafından ödenmeyen elektrik bedelleri nedeniyle 6 trafo ile ilgili yasal süreç başlatıldı. Adli mercilerin icra kararı doğrultusunda, bir adet 400 kVA ve diğerleri 160 kVA gücünde toplam 1200 kVA kapasiteli 6 trafo vinçlerle yerlerinden sökülerek muhafaza altına alındı.

Şanlıurfa'da Beş Trafoya El Konuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarma eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada ise 770 kVA gücündeki 5 trafoya el konuldu. Bu trafolar içerisinde 2'si 100 kVA, biri 250 kVA ve 2'si 160 kVA olarak belirlenmiştir. El konulan bu trafoların, yaklaşık 260 abonenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu saptandı.

Haliliye'de Kaçak Elektrik Kullanıcıları Tespit Edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan saha çalışması sonuçları, 11 mahallede 165 kaçak elektrik kullanıcısının tespit edildiğini ortaya koydu. Ekipler, abonesiz kullanıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatarak, abonesiz olanları bildirimde bulundu.

Kripto Para Tesisinde Kayıt Dışı Trafoya El Konuldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kripto para üretimi yapan bir tesisin kayıt dışı trafosuna el konulması kararı alındı. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede trafo ve diğer elektrik cihazlarını bulamadı. Kayıt dışı elektrik kullanımında kullanılan ekipmanlar tutanakla muhafaza altına alındı. Tesisin aylık yaklaşık 1 milyon lira elektrik tükettiği ve buna yönelik kayıt dışı bir şebeke kurulduğu belirlendi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde kayıt dışı 11 trafoya el konulduğunu bildirdi.

Dicle Elektrik, Mardin'in Artuklu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde kayıt dışı 11 trafoya el konulduğunu bildirdi.