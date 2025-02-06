Mardin ve Siirt'te 6 Şubat Depremleri İçin Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Mardin'deki Anma Etkinlikleri

Mardin ve Siirt'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Mardin’de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde, Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda program gerçekleştirildi. Etkinlik alanında, arama kurtarma ekipleri stant açarak, kullandıkları ekipmanları tanıttı ve çeşitli bilgilendirici broşürler dağıttı.

Etkinlikte ayrıca, arama kurtarma çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi de açıldı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, alanda incelemelerde bulunarak AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez'den bilgi aldı.

Akkoyun, yaptığı açıklamada, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Biz çok büyük bir milletiz, devletimiz çok büyük. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız çok büyük" dedi. 6 Şubat depremlerinin, devlet ve milletin el ele vererek neler başarabileceğinin en bariz örneği olduğuna vurgu yaptı.

Siirt'teki Anma Programı

Siirt’te ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi. Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, depremin acısının hala derin bir şekilde hissedildiğini belirtti. Kızılkaya, 6 Şubat tarihinin sadece bir felaket olarak değil, aynı zamanda dayanışmanın ve millet olma bilincinin en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kızılkaya, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi'nde koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Birlikte mücadele ettik, yeniden ayağa kalktık. Yaralarımızı sarmak için büyük bir özen gösteriyoruz." dedi. Depremlere karşı yapılan hazırlıkların önemine dikkat çekti ve bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmanın artık bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca, depremde vefat eden vatandaşlar için Kur'an kurslarında okunan hatimlerin duası yapıldı. AFAD Siirt İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun da depreme karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Siirt'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Siirt'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.