Mardin'de bazı alanlara girişler 15 gün yasaklandı

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinin kırsalında bulunan bazı alanları özel güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu. Bu bölgelerde 15 gün süreyle giriş yasağı uygulanacak.

(Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsalında yer alan bazı alanları, güvenlik nedenleriyle 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan ettiğini açıkladı.)

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin ve Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 4 Ağustos-18 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

(Bu süre zarfında söz konusu mahallelerde giriş yasağı uygulanacak olup, Mardin Valiliği tarafından alınan bu önlem, güvenlik ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla hayata geçirildi.)

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Ağustos-18 Ağustos tarihleri arasında Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin ve Derik mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği ve bu süre zarfında vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu belirtildi. Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.



Valilik açıklamasında, söz konusu yasağın amacının, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu ifade edildi. Bu nedenle, bölge sakinlerinin ve diğer vatandaşların bu süre zarfında bu bölgelere izinsiz girmemeleri önemle vurgulandı. Yasak kapsamına giren bölgelere girişin yasak olduğu süre boyunca güvenlik güçlerinin gerekli denetimleri ve önlemleri alacağı ve yasağa uymayanların cezai işleme tabi tutulacağı hatırlatıldı.

Valilik, bu önlemin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve huzurlu bir ortamın sağlanmasını amaçladığını belirtti. Vatandaşların bu süreçte yasaklara uymalarının kendi güvenlikleri açısından önemli olduğunu ve valilik tarafından alınan bu karara duyarlılıkla yaklaşmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Yine valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin yasağın uygulanması konusunda gereken tüm tedbirleri alacağı ve vatandaşların herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi veya emniyet birimlerine başvurabilecekleri hatırlatıldı. Ayrıca, bu süre zarfında bölge sakinlerinin ve vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı olmaları ve gerekli uyarıları dikkate almalarının önemi vurgulandı.