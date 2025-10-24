Mardinli Esengül Bozdağ Alan, Savaş ve Göç Mağduru Kadınların Sesi

20 yıllık sanat birikimiyle atölyeden dünyaya mesaj

Esengül Bozdağ Alan, Mardin Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim öğretmeni olarak görev yapıyor ve kentte atölyeye dönüştürdüğü tarihi bir evde ürettiği eserlerle dikkat çekiyor.

Lise sonrası gittiği resim kursunda yeteneğini keşfeden Alan, akademik eğitim için Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde tezli yüksek lisans yaptı. Türkiye'nin farklı illerinde öğretmenlik yaptıktan sonra atandığı Mardin'de mesleğini sürdürüyor.

Alan, yağlı boya, karakalem, video art ve enstalasyon alanlarında üretim yapıyor; küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konulara değindiği çalışmalarının yanı sıra en yoğun olarak savaş ve göç mağduru kadınların yaşadığı sorunları tuvale taşıyor.

Sanatın toplumsal sorunları yansıtma görevine vurgu yapan Alan, kadınların üretim, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat alanlarında etkin olmasının önemini vurguluyor. Alan, bu amaçla eserleriyle kadınların adını ve sesini duyurmayı hedefliyor: 'Bir kadın olarak kadınların sesi olmak arzusundayım.'

Atölyesini tarihi bir evde konumlandıran sanatçı, okulda ve atölyede hazırladığı eserleri yerel ve uluslararası sergilerde izleyiciyle buluşturdu. Alan, 20 yıllık süreçte hazırladığı yüzlerce resmi Türkiye'de ve Avrupa'da düzenlenen sergilerde sundu.

Sanatını ticari amaçla üretmediğini belirten Alan, ' Hiçbir eseri kar amaçlı üretmiyorum ' diyerek kişisel ve karma sergilere düzenli katıldığını, okul bünyesinde sergiler açtığını ve dünyanın belirli şehirlerinde kişisel sergi açma hedefi olduğunu aktardı.

Ressam Alan, savaşların en çok kadın ve çocukları etkilediğine dikkat çekerek, Ukrayna ve Gazze örneklerini verdi; Gazze için 'maalesef bir soykırım yaşanıyor' değerlendirmesinde bulundu. Alan, imkanları ölçüsünde bu mağdurların sesi olmaya çalıştığını ve savaşların, soykırımların bir an evvel son bulmasını umduğunu söyledi.

Alan'ın bazı eserleri dostlarının evlerini süslüyor; üretim süreci bir haftadan bir yıla kadar değişebiliyor. Sanatçı, eserleriyle dünya çapında kadınların sesi olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

