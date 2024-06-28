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Mardinli öğrenci LGS'de tam puan aldı! Galatasaray Lisesi'ni hedefliyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'nde okumayı hedefliyor. Kasımiye Ortaokulu mezunu olan Çelik, disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 14:54
Mardinli öğrenci LGS'de tam puan aldı! Galatasaray Lisesi'ni hedefliyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ikamet eden ve LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Cıvan Çelik, Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi planlıyor. Sınıf öğretmeni Ali ve ev kadını Yasemin Çelik çiftinin oğlu olan Cıvan, bu başarısıyla ailesini ve okulunu gururlandırdı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Cıvan Çelik'i mezun olduğu Kasımiye Ortaokulu'nda ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik etti. Müdür Duyan, okulun son üç yıldır bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Bu yıl da Cıvan tüm soruları doğru yanıtladı. Okul olarak başarıya odaklı çalışıyoruz ve bu emeğimizin karşılığını alıyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Başarılı öğrencimize sürpriz hediyelerimiz olacak." dedi.

BAŞARININ SIRRI: DİSİPLİN VE PROGRAMLI ÇALIŞMA

Cıvan Çelik, sınavda tam puan aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Çok güzel bir duygu. Disiplinli, planlı ve programlı çalıştım. Okulumu ve ailemi gururlandırdım. Emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi hedefliyorum." dedi.

OKULUN BAŞARISI GURUR KAYNAĞI

Okul Müdürü Abdulkadir Korhan da, Kasımiye Ortaokulu'nun sürekli başarılarla anıldığını belirterek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin rehberliğinde büyük bir özveriyle çalıştılar ve bu başarıyı elde ettiler. İnşallah tüm öğrencilerimiz hayallerindeki liselere yerleşir. Çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

AİLENİN GURURU

Cıvan Çelik'in babası Ali Çelik, oğlunun meraklı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu ve boş zamanlarında bol bol kitap okuduğunu söyledi. Ali Çelik, "Oğlum sınavda çok iyi bir sonuç aldı. Bu süreçte ona destek olan tüm öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

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