Marella Discovery 2 Alanya'ya 1739 Turist Getirdi

Bahamalar bayraklı 'Marella Discovery 2' kruvaziyeri, Muğla Marmaris'ten gelerek Alanya Limanı'na 1739 yolcu ve 742 personel getirdi; turistler kent merkezini gezdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 11:58
Muğla Marmaris'ten hareket eden gemi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı

ahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1739 yolcuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Yetkililer, gemide çoğu İngiliz olmak üzere 1739 yolcu ile 742 personel bulunduğunu bildirdi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti; bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Alınan bilgiye göre, geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

