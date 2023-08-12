Margarinsiz ağızda dağılan limonlu kurabiye! Yiyen bir daha yiyecek: Bu lezzetin püf noktası o üründe
Yazık sıcak günlerinde ferahlatıcı etkisi olan limonun aromasının ağızda bıraktığı his beğenileri topladı. Yumuşacık hamuru ve az malzemeli oluşuyla pratik yapılan limonlu kurabiye tarifi haberimizde.
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Rendelenmiş 1 adet limon kabuğu
Yarım adet limon suyu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
3 su bardağı un
Üzeri için:
1 yemek kaşığı pudra şeker
TARİFİ
Derin bir kabın içerisine yumurta ve pudra şekeri alınarak iyice çırpılır. Sıvı yağ, limon suyu ve rendelenen limon kabukları eklenir karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozu, vanilya, un eklenerek kulak memesi kıvaına gelene kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamur streç film ile kapatılarak buzdolabında 1 saat dinlendirilir. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve pişirme kağıdı serilen tepsiye koyulur. 180 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Afiyet olsun.