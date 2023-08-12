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Margarinsiz ağızda dağılan limonlu kurabiye! Yiyen bir daha yiyecek: Bu lezzetin püf noktası o üründe

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Margarinsiz ağızda dağılan limonlu kurabiye! Yiyen bir daha yiyecek: Bu lezzetin püf noktası o üründe
Sağlıklı ve lezzetli kurabiye arayışında olanlara muhteşem tarifle geldi. Limonlu kurabiye yiyen herkesin beğenisini topluyor. İşte malzemeler ve tarifi...

Yazık sıcak günlerinde ferahlatıcı etkisi olan limonun aromasının ağızda bıraktığı his beğenileri topladı. Yumuşacık hamuru ve az malzemeli oluşuyla pratik yapılan limonlu kurabiye tarifi haberimizde.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Rendelenmiş 1 adet limon kabuğu

Yarım adet limon suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pudra şeker

limonlu kurabiye

TARİFİ

Derin bir kabın içerisine yumurta ve pudra şekeri alınarak iyice çırpılır. Sıvı yağ, limon suyu ve rendelenen limon kabukları eklenir karıştırmaya devam edilir. Kabartma tozu, vanilya, un eklenerek kulak memesi kıvaına gelene kadar yoğurma işlemi yapılır. Hamur streç film ile kapatılarak buzdolabında 1 saat dinlendirilir. Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve pişirme kağıdı serilen tepsiye koyulur. 180 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Afiyet olsun.

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