Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Maria Tayfunu Japonya'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Maria Tayfunu, Japonya'da toprak kaymaları ve iptal edilen uçuşlarla günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 13:11
Maria Tayfunu Japonya'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Maria Tayfunu Günlük Yaşamı Vuruyor

Japonya'nın kuzeydoğusunda etkili olan Maria Tayfunu, bölgede toprak kaymalarına neden olurken, rekor seviyede yağan yağmur günlük hayatı olumsuz yönde etkilemekte.

Yağışlar ve Rüzgarlar Devam Ediyor

Kyodo News'in verdiği bilgilere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tohoku bölgesindeki tayfun etkisine karşı uyarılarda bulunmuş, yoğun yağış ve fırtına rüzgarlarının devam edeceğini belirtmiştir.

Hava Yolları Uçuş İptalleriyle Karşı Karşıya

Maria Tayfunu'nun etkisiyle Japonya Hava Yolları ve All Nippon Airways, özellikle Tokyo ve Osaka uçuşlarında 80'den fazla seferi iptal etmek zorunda kalmış ve 7 binden fazla yolcu bu durumdan etkilenmiştir.

Demir Yolu Seferlerinde Gecikme

Doğu Japonya Demir Yolu şirketi, Tohoku bölgesindeki bazı yerel seferlerin, olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendiğini duyurdu.

Halkın Güvenliği İçin Uyarılar

Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan toprak kaymaları nedeniyle, JMA halkı sel, toprak kayması ve kuvvetli rüzgarlar dolayısıyla evlerinde kalmaya çağırmaktadır. Yetkililer, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, Tohoku bölgesine giden bazı yolların salı gününe kadar kapalı kalacağını bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye eri alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti