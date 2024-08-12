Maria Tayfunu Japonya'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Maria Tayfunu Günlük Yaşamı Vuruyor

Japonya'nın kuzeydoğusunda etkili olan Maria Tayfunu, bölgede toprak kaymalarına neden olurken, rekor seviyede yağan yağmur günlük hayatı olumsuz yönde etkilemekte.

Yağışlar ve Rüzgarlar Devam Ediyor

Kyodo News'in verdiği bilgilere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tohoku bölgesindeki tayfun etkisine karşı uyarılarda bulunmuş, yoğun yağış ve fırtına rüzgarlarının devam edeceğini belirtmiştir.

Hava Yolları Uçuş İptalleriyle Karşı Karşıya

Maria Tayfunu'nun etkisiyle Japonya Hava Yolları ve All Nippon Airways, özellikle Tokyo ve Osaka uçuşlarında 80'den fazla seferi iptal etmek zorunda kalmış ve 7 binden fazla yolcu bu durumdan etkilenmiştir.

Demir Yolu Seferlerinde Gecikme

Doğu Japonya Demir Yolu şirketi, Tohoku bölgesindeki bazı yerel seferlerin, olumsuz hava koşulları yüzünden ertelendiğini duyurdu.

Halkın Güvenliği İçin Uyarılar

Ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan toprak kaymaları nedeniyle, JMA halkı sel, toprak kayması ve kuvvetli rüzgarlar dolayısıyla evlerinde kalmaya çağırmaktadır. Yetkililer, hava koşullarının daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, Tohoku bölgesine giden bazı yolların salı gününe kadar kapalı kalacağını bildirmiştir.