Mariah Carey'nin Ailesinde İki Kayıp

Mariah Carey'den Acı Kaybı Hakkında Açıklama

Amerikalı pop müziğin ikonu Mariah Carey, annesi Patricia ve ablası Alison'ın trajik bir şekilde aynı günde hayatını kaybettiğini duyurdu. BBC'nin haberine göre, Grammy ödüllü sanatçı, bu kayıptan duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, "Geçen hafta sonu annemi kaybettiğim için çok üzgünüm. Maalesef, beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar neticesinde aynı gün ablam da hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Son Anlarda Birlikte Zaman Geçirdiler

87 yaşındaki annesi Patricia ile vefatından önceki hafta birlikte vakit geçirmiş olmanın kendisi için önemli olduğunun altını çizen Carey, ayrıca aile fertlerinin vefat nedenleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Aile İçindeki Diğer Kaybı Unutmamak Gerek

Ünlü sanatçının babası Alfred Carey de 2022 yılında 72 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu durum, Carey ailesinde bir kayıp zincirinin daha sürdüğünü gösteriyor.