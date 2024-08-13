Marib'deki Sel Felaketi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Marib'deki Sel Felaketi Can Almaya Devam Ediyor

Yemen'in orta kesiminde yer alan Marib ilinde, etkili olan şiddetli sel ve fırtına sonuçları ağır olmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre, sel felaketinde 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hükümet Açıklaması

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, olumsuz hava koşullarının etkisi ve yaşanan trajedi hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Sonuç olarak, 11 Ağustos Pazar gününden bu yana felaketten etkilenen toplam ölüm sayısının 8'e çıktığı ifade edildi.

Sığınmacı Kampları ve Zarar Gören Barınaklar

Yürütme Birimi, Marib'deki sığınmacı kamplarının yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonucu oluşan sel suları altında kaldığını belirtti. Kamplarda bulunan 7 bin 179 barınağın selden etkilendiği, 2 bin 973'ünün tamamen yok olduğu, 4 bin 206'sının ise kısmen hasar gördüğü bildirildi.

Acil Yardım Çağrısı

Açıklamada, sel felaketinden etkilenen sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımının yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kampların doğal afetlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler Duyurusu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bu yıl mart ayının başından 9 Ağustos’a kadar Yemen'deki seller sonucunda toplamda 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 34 binden fazla aile'nin bu felaketten etkilendiğini açıkladı.

Yıldırım Düşmesi Olayları

Ayrıca, El-Mesire televizyonunun dünkü haberi, ülkenin farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu son 24 saatte 7 kişinin öldüğünü rapor etti.

İnsani Durum

Son 10 yıldır devam eden çatışmalar, Yemen'de 4 milyon'dan fazla insanın yerinden edilmesine yol açmıştır. Bu kişilerin 2 milyonu aşkın kısmı Marib'de bulunmaktadır. Marib'deki iç göçmenler, zorlaşan şartlar altında büyük bir insani dram yaşamaktadır.