Marina kruvaziyeri Bodrum'a 1194 yolcu getirdi

Marina kruvaziyeri, İzmir'in Dikili'den Bodrum'a gelerek 1194 yolcu ve 753 personel getirdi; turistler limandan çıkarak bölgeyi gezdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 19:01
Marshall Adaları bayraklı gemi Dikili'den hareket etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marina" isimli kruvaziyer, İzmir'in Dikili ilçesinden hareket ederek ilçe yolcu limanı iskelesine yanaştı.

239 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li olmak üzere 1194 yolcu ve 753 personel bulunuyor. Gemi Marshall Adaları bayrağı taşıyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek üzere limandan ayrıldı. Ziyaretçiler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezip alışveriş yaptı.

Bazı turistler ise taksi ve tur otobüsleriyle şehir turuna çıkarak bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Gemi, bir sonraki durağı olarak Kuşadası Limanı'na doğru yol alacak.

