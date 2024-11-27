Marine Le Pen'in Yargılanması: Karar Tarihi 31 Mart 2025'te Açıklanacak

Marine Le Pen'in Yargılandığı Dava İçin Karar Tarihi Belli Oldu

Fransa’nın son üç seçimde oylarını artırmayı sürdüren Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin önde gelen ismi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron'un en önemli rakibi olan Marine Le Pen, Avrupa fonlarını zimmetine geçirme davasında yargılanıyor. Mahkeme, kararını 31 Mart 2025 tarihinde açıklayacağı bilgisini paylaştı.

Dava Hakkındaki Gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2027 yılında aday olacağını belirten Le Pen, yaklaşık iki aydır devam eden davada sona yaklaşıldığını ifade etti. Mahkeme, Le Pen’in cumhurbaşkanı adaylığına yönelik tehditler barındıran bu davada karar aşamasına geldi.

Le Pen’in Karşılaştığı Suçlamalar ve Talepler

Le Pen ve diğer sanıklar, 2004-2016 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) fonlarını yasa dışı şekilde parti çalışanlarına ödeme yapmak için kullandıkları iddiasıyla yargılanıyor. Savcılar, Le Pen’in üç yıl ertelenmiş olmak üzere toplamda 5 yıl hapis cezası ve 300 bin avro para cezası istemiyle yargılanmasını talep etti. Ayrıca, sanıkların 2027 cumhurbaşkanı seçimleri dahil 5 yıl süreyle kamu görevi yürütmelerinin yasaklanması gerektiğini belirtiyorlar.

Le Pen'in Tepkisi

Olayların başlamasından bu yana süregelen süreçte, Le Pen suçlamaları reddederek adaletin yerini bulacağına olan inancını dile getirmiş olsa da, mevcut durumun kendisi için riski artırmasıyla birlikte söylemleri değişmeye başladı. Geçtiğimiz hafta bir televizyon programında, RN ve yetkililerine karşı yürütülen yargı sürecinin solcuların "siyasi planının parçası" olduğunu iddia etti.

Olayın Arka Planı

Le Pen’in de aralarında bulunduğu, uluslararası alanda tanınan Ulusal Cephe (FN) partisinden seçilen bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2015 yılında "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Paris savcılığı, Le Pen ve ailesinin yanı sıra partinin bazı AP üyeleri hakkında AB fonlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti. Ulusal Cephe partisi, 2018 yılında isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.