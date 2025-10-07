Marineland: Hükümet Destek Vermezse 30 Beyaz Balina Uyutulacak

Ontario eyaletindeki eğlence parkı ve akvaryum Marineland, hükümetten finansal destek sağlanamazsa tesisteki 30 beyaz balinanın uyutulmak zorunda kalacağını açıkladı.

Marineland'in talebi ve durumun ayrıntıları

CBC News tarafından aktarılan haberde, geçen yıl kapanan ve hayvanların uygunsuz koşullarda tutulduğu iddialarıyla gündeme gelen Marineland'in, akvaryumlardaki beyaz balinalara ilişkin olarak hükümete bir mektup gönderdiği belirtildi. Mektupta, maddi yetersizlikler nedeniyle bu hayvanlara bakım sağlanamadığı ve destek bulunamazsa uyutma seçeneğinin gündeme geleceği vurgulandı.

Aktivistler ve hükümetin önceki kararları

Hayvan hakları aktivistleri, hükümetin devreye girerek bu balinalara el koymasını talep ediyor. Marineland daha önce bu balinaların Çin'deki bir eğlence parkına gönderilmesi için izin istemiş, ancak hükümet bu talebi, balinaların "eğlence amaçlı" kullanılmaması gerekçesiyle reddetmişti.

Kanada'da 2019 yılında yürürlüğe giren bir yasayla, ülkede balina ve yunusların üretim ve eğlence amacıyla tutulması yasaklandı. Aynı yasa kapsamında, bu hayvanların başka ülkelere ihracı da federal onay gerektiriyor.

Olay, hayvan refahı, yasal düzenlemeler ve devlet desteğinin sınırları hakkında tartışmaları yeniden alevlendirirken, gelecek kararlar hem Marineland hem de akvaryumdaki hayvanların kaderi açısından belirleyici olacak.