Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki günlük Meksika ziyaretinde Başkan Claudia Sheinbaum ile USMCA öncesi ikili eylem planı ve ekonomik işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:58
Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı

Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki günlük resmi Meksika ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bir araya geldi.

Sheinbaum, mevkidaşı Carney'i başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın kapısında resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Carney: Yeni, Yoğun İşbirliği Dönemi

Carney, Kanada ve Meksika arasında ekonomi, uluslararası ilişkiler, finans, çevre, kamu güvenliği ve sağlık alanlarını kapsayan "yeni ve yoğun bir işbirliği dönemi"ne girdiklerini belirtti.

Kuzey Amerika'nın "dünyanın en rekabetçi bölgesi" olabilmesi açısından USMCA ticaret anlaşmasının başarısına yönelik iyimserliğini dile getiren Carney, "Bu, ekonomimizin büyümesini sürdürmek için öncelikli sektörlerde daha hızlı sonuçlar sağlayacak daha yakın bir işbirliği anlamına geliyor." dedi.

Carney, Kanada ve Meksika'nın özellikle zorluk ve kriz dönemlerinde birbirlerinin güçlü yönlerini tanıdıklarını vurgulayarak, "Bölgenin rekabet gücünü artıracak düzenlemeler yapabileceğimize dair güvenim tamdır." ifadesini kullandı.

Sheinbaum: Eylem Planı ve USMCA Görünümü

Sheinbaum, USMCA'nın 2026'daki revizyonu öncesinde ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir "eylem planı" üzerinde anlaştıklarını söyledi.

ABD hükümetiyle USMCA'ya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Sheinbaum, "Sadece umutlu olduğum için değil, aynı zamanda ticaret anlaşmasının başarıya ulaşacağına inandığım için de iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, ABD'nin belirlediği tarifeler nedeniyle bazı sorunlar yaşandığını ancak ABD ile yapılan ticaretin önemli bir bölümünün hala gümrük vergilerinden muaf olduğunu kaydetti.

Kanada ile belirlenen eylem planının iki ülke toplumuna doğrudan fayda sağlayacağına inandığını vurgulayan Sheinbaum, "Bu faydalar arasında daha fazla yatırım fırsatı, kaliteli istihdam, yenilikçilik, sosyal adalet ve refah yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ziyaret Programı ve Yatırım Görüşmeleri

Meksika basınına göre Carney, iki günlük ziyaret kapsamında Meksikalı ve Kanadalı yatırımcıların bulunduğu toplantılara katılacak.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kara Yollarında Güncel Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları — Trafik Uyarısı
2
Mark Carney Meksika'da: Sheinbaum ile USMCA Odaklı Eylem Planı
3
Özgür Özel'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı: Gazilere Şükran ve Vefa Çağrısı
4
Trump: Avrupa Çin'e Ekonomik Baskı Uygulasa Rusya-Ukrayna Savaşı "Belki Biter"
5
Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresi: 35 Madde Oy Birliğiyle Değişti
6
Tekirdağ'daki Kanola Tarlaları Fotoğraf Tutkunlarını Kendine Çekiyor
7
Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)