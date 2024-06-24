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Market çalışanına acımasız saldırı! Saçından tutup dondurucu dolaba vurdu...

Tokat'ta yaşanan dehşet verici olayda, bir kadın, bir market çalışanına karşı şiddet kullanarak büyük bir kargaşa yarattı. Olay, şehir merkezinde bulunan bir markette meydana geldi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:26
Market çalışanına acımasız saldırı! Saçından tutup dondurucu dolaba vurdu...

Tokat'ta bir markette çalışan kadın, müşteri tarafından acımasızca dövüldü. Saldırgan kadın, market içerisindeki dondurucu dolaba Buse U.'yu kafasını vurarak şiddet uyguladı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gözaltına alınan Sevgi H., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Market içerisindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sevgi H.'nin Buse U.'yu saçlarından tutarak markette bulunan dondurucu dolaba defalarca vurduğu görülüyor. Buse U., saldırı sırasında büyük acı çekerken çevredeki diğer çalışanların da müdahale etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı belirtildi.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından market çalışanlarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Sevgi H.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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