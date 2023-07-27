Marketlerden bal alırken aman dikkat: Bu fiyatın altındaysa sakın almayın

Türkiye Arıcıları Merkez Birliği'nin 2023 yılı için üretim sezonu ile bal fiyatları ve maliyetlerini değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi. Sivas Arıcıları Birliği tarafından Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya dernek yöneticileri ve arıcıları katıldı. Türkiye Arıcılık Merkezleri Birliği Başkanı Ziya Şahin, toplantı öncesinde basın aracılığıyla sahte bal konusunda uyardı.





Piyasadaki balın analizinin özel olarak yapılması gerektiğini belirten Şahin, “Şu anda piyasada hangi ürünlerin olduğunu kontrol etmek için Daire Başkanlığını bekliyoruz. Bu bizim doğal hakkımızdır. Sendika olarak balcıların, dolandırıcıların, pazarcıların hafiyesi olamayız. Böyle şeyler yaptığımızda kim olursak olalım bir yerde buluşuruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda devletin ve bakanlığımızın bunları gözden geçirmesini bekliyoruz” diye konuştu.

'1 KİLO BALIN MALİYETİ 127 LİRA'





Balın maliyetini anlatan Şahin, "1 kilo balın maliyeti 127 lira, işçilik ve finansman maliyetiyle karşı karşıyayız. Bunun altında bal verince ben arıcıların piyasaya bal koymasını istemiyorum. Özellikle 127 liranın altında hiçbir arıcınuın bal satmasını istemiyorum. 50 yıldır bu sektörün içindeyim. Sendika başkanlarımıza danışarak mücadele etmeliyiz” dedi.

Market zincirleri ile birlikte sanayicilere konuşan Şahin, “Kilosu 50-60 liraya alınan balı yüzde 30 karla pazarda sattınız. Market geçen yıl 60 liraya almış olduğu balı 250 liraya da satıyor. Burada Ticaret Bakanlığı ile konuşuyorum. Biz nasıl kontrol ediliyorsak onlar da kontrol edilsin. Vicdanı olan insan balı yüzde 400 kârla tüketiciye sunmasın." ifadelerini kullandı.