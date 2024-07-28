Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Alındı

Fransa'nın denizaşırı bölgesi olan Fransız Polinezyası'nda yer alan Markiz Adaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. UNESCO’nun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bu güzel takımadanın korunacak bir hazine olarak belirlendiği ifade edildi.

Markiz Adaları Hakkında Bilgiler

Güney Pasifik Okyanusu'nda, 100’den fazla adadan oluşan ve yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfusa sahip olan bu bölge, ana karadan yaklaşık 16 bin kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. UNESCO'nun verdiği bilgiye göre, Markiz Adaları, milattan sonra binli yıllarda deniz yoluyla gelenler tarafından kurulmuş ve 19. yüzyıla kadar büyük bir medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu adaların sahip olduğu biyoçeşitlilik, deniz ve kara ekosistemlerini koruyacak şekilde son derece iyi bir durumdadır.

Endemizm Merkezi Olarak Tanımlandı

UNESCO, Markiz Adaları’nı, nadir bitki örtüsü, simgesel deniz türleri çeşitliliği ve Güney Pasifik'in en çeşitli kuş topluluklarına ev sahipliği yapması dolayısıyla "endemizm merkezi" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Markiz Adaları'nın Dünya Mirası Listesi'ne eklenmesini "Fransa için büyük bir gurur" olarak tanımladı. Macron, bu eşsiz doğal bulunanların korunmasının evrensel biyoçeşitlilik ve kültürel miras açısından elzem olduğunu vurguladı.