Marmara Adası açıklarında batan tekne: Kıvanç Tatlıtuğ anlattı

Kıvanç Tatlıtuğ, 4 Ağustos'ta teknesi batan Halit Yukay ile 17.09'da 37 saniyelik görüşme yaptığını, son sözünün "Her şey kontrol altında" olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:54
Sahil Güvenlik Komutanlığında bilgisine başvurulan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yat üreticisi Halit Yukay ile en son görüştüğü gün olduğu belirtilen 4 Ağustos tarihine ilişkin detayları paylaştı.

Tatlıtuğ, Yukay ile saat 17.09'da gerçekleşen ve 37 saniye süren telefon görüşmesini anlatarak, "Kendisiyle telefonla konuştuğumda, her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini son derece rahat bir ses tonuyla söyledi" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin başında Yukay'ın sesinin sakin ve gürültüsüz bir yerden geldiğini belirten Tatlıtuğ, lokasyon sorduğunda kendisine gelen yanıtı şöyle aktardı: "Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım, akşama da Bozcaada'da olacağım hava kararmadan önce. Her şey kontrol altında merak etme". Tatlıtuğ, devamında "Sonra yine 'Bana tam olarak lokasyonunu söyle gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım' dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duydum" diye konuştu.

Tatlıtuğ, aynı rota üzerinde daha önce tekneyle geçtiğini ve telefonda çekim sorunları olabileceğini bildiği için başlangıçta telaşlanmadığını, ancak daha sonra aramalara ve mesaj göndermeye devam ettiğini söyledi. Tatlıtuğ, cep telefonu şarjı bitmiş olabileceğini düşündüğünü, ardından Yukay'ın ekibinden Eren'i aradığını, Eren'in Halit'in hattına ulaşılamayabileceğini fakat telaş edilmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Tatlıtuğ, ayrıca Yukay'ın Bozcaada'da bir gece konaklama planı olduğunu ve iyi bir denizci olduğu için hava kötüleşirse Çeşme'de konaklayabileceği bilgisinin olduğunu belirtti. "O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi. O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz," dedi.

Olayın seyrine ilişkin gelişmeler

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldı. Aynı gün akşam yakınlarının güvenlik güçlerine ihbarı üzerine başlayan aramalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında teknenin kaza sonucu parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edildi.

Dalış timleri tekne içinde arama yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T., "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla gözaltına alındı; 8 Ağustos'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklandı.

Arama çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsurları, 23 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bir ceset tespit etti.

Not: Haberde yer alan tarih, isim ve sayısal veriler haber metninde korunmuştur.

