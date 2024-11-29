Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Bir Haftada İkinci Toprak Kayması

Marmara Adası'ndaki Mermer Ocağında Toprak Kayması

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, mermer ocağında meydana gelen toprak kayması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İlk toprak kayması 24 Kasım'da, Saraylar Mahallesi'nde E.Ö'ye ait mermer madeni ocağında gerçekleşmişti. Bugün de aynı bölgede, Ö.G'ye ait mermer ocağında bir başka toprak kayması olduğunu bildirildi.

Can ve Mal Kaybı Olmadı

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı yönünde açıklama yapıldı. Ancak, olayın ardından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Saraylar liman mevkisinde projeye uygun faaliyet göstermeyen 8 firmanın çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Önceki Olayda İki Kişi Hayatını Kaybetmişti

Öte yandan, 24 Kasım'da meydana gelen ilk toprak kaymasında, mermer blokları altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak hayatını kaybetmişti. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yaşamını yitiren işçileri bulundukları yerden çıkarttı. Cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde toprağa verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.