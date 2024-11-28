Marmara Adası'ndaki Mermer Ocağında Feci Toprak Kayması: 2 Ölü

Marmara Adası'nda Toprak Kayması Faciası

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında meydana gelen toprak kayması, 24 Kasım 2020 tarihinde iki kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö'ye ait olan mermer madeni ocağında gerçekleşen kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıt Altına Alınan Anlar

Güvenlik görüntülerinde, toprak kaymasının gerçekleştiği anda ocakta çalışan işçilerin panik içinde bölgeden kaçış anları yer alıyor. Bu anlar, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaşamını Yitirenler ve Kurtarma Çalışmaları

Olay sonucunda mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak hayatlarını kaybetti. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, kazazedeleri bulundukları yerden çıkarmak için hemen harekete geçti. Özmen ve Dak'ın cenazeleri daha sonra Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.