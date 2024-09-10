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Marmara Batısı ve Kıyı Ege İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:28
Marmara Batısı ve Kıyı Ege İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Marmara Batısı ve Kıyı Ege'de Yağış Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de şiddetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların Şiddeti Artacak

Bu gece saatlerinden itibaren, batı bölgelerde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özellikle İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Olası Tehlikeler

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım düşmeleri, yerel dolu yağışları, anlık kuvvetli rüzgarlar ve ulaşımda aksamalara karşı halkın oldukça dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Uyarılar dikkate alınmalı! Alınacak önlemlerle bu tür olumsuz hava koşullarının etkileri en aza indirilebilir.

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