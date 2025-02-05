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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:15
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olacak.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışlarının görüleceği belirtiliyor. Bu nedenle, ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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