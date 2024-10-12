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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bazı iller için yağış uyarısı yapıldı. Dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:27
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yoğun yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgelere yönelik önemli bir uyarı yayımladı.

Detaylar Açıklandı

Açıklamalarına göre, Çanakkale'nin Lapseki, Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Marmara, Bandırma, Bursa'nın Karacabey, Mudanya, Gemlik ilçeleri ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 2 saatlik süre zarfında bu etkilerin görüleceği tahmin edilmekte.

Olası Riskler

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarının yaşanabileceği belirtildi. Bu nedenle yaşanan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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