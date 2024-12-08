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Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve İstanbul için kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:35
Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi İçin Tehlike Uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Detaylı Açıklama

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın erken saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde başlayacağı, öğle saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, özellikle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli olunması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

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