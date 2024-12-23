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Marmara Cezaevi Çalışanından Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusu

Marmara Cezaevi memuru İlhami Ödekbaş, Merdan Yanardağ'a yönelik suç duyurusunda bulundu. Yanardağ'ın sözleri halk arasında panik yarattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 14:42
Marmara Cezaevi Çalışanından Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusu

Marmara Cezaevi Görevlisinden Merdan Yanardağ'a Suç Duyurusu

Marmara Cezaevi'nde görevli memur İlhami Ödekbaş, gazeteci Merdan Yanardağ'ın, bir televizyon programında Türkiye'deki cezaevleri hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Yanardağ'ın Suçlamaları

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Yanardağ'ın 19 Aralık'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara yer verildi. Yanardağ, "Suriye'nin hapishaneleri, Türkiye'deki hapishanelerden daha kötü değildir." ifadesini kullanarak Türkiye'deki cezaevlerini Suriye'dekilerle karşılaştırdı.

Dilekçede, Yanardağ'ın Marmara Cezaevi'ni, Suriye'de işkence merkezi olarak bilinen bir hapishaneyle benzeterek, kurumda görevli infaz koruma memurları ve yöneticileri hakkında iftira attığı vurgulandı. Ayrıca, onun bu konuşmalarının, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama suçunu taşıdığı ifade edildi.

Endişe Yaratma Suçlaması

Yanardağ'ın açıklamalarının halk arasında endişe, korku ve panik yarattığı iddia ediliyor. Dilekçede, Yanardağ'ın gerçeğe aykırı bilgi yaydığı belirtilerek, gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

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