Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Marmara Bölgesi'nde iki kritik ihale duyurusu

Marmara Bölgesi, Ekim ayı itibarıyla kamu ve tarım sektörlerinde hareketli bir ihale takvimine sahne oluyor. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personel güvenliğini artırmak için geniş çaplı bir koruyucu giyim alımı ihalesi başlatırken, S.S.699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2025/2026 zeytin alım kampanyası öncesi nakliye hizmeti ihalesi ilan etti.

Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü’nden personele giyim donanımı ihalesi

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, merkez ve bağlı birimlerinde görev yapan memur personelin iş güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla kapsamlı bir koruyucu giyim ve donanım malzemesi alım işi ihalesi başlattı. İhale, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve orman fidanlıkları, işletme şeflikleri ile araştırma enstitülerinde çalışan personeli kapsayacak.

Alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek olup, 12 kalemden oluşan 1335 adet/çift malzemeyi içeriyor. Bu kapsamlı satın alma, özellikle koruyucu giyim sektöründeki firmaların dikkatini çekiyor.

Sözleşmenin imzalanmasını takiben yüklenici firmanın, en fazla 5 gün içerisinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği teslimat noktalarında çalışanların ürünleri görmesi, incelemesi ve beden tespiti için düzenleme yapması gerekiyor. Bu bilgilendirme sürecinin ardından, yükleniciye verilecek personel isim listesine göre tüm malzemeler 20 gün içinde ayni olarak teslim edilecek.

Personel memnuniyetine yönelik diğer bir zorunluluk ise çalışanlara beden ve renk değişikliği hakkı tanıyan ürün değişim kartı verilmesi. Ayrıca idarenin onayı halinde personel, muadil (emsal) ürünleri birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen kalite değer fiyatlarına %10 KDV ilave edilerek güncel etiket fiyatı üzerinden alma imkanına sahip olacak.

İhale, 27 Ekim 2025 saat 11:00'de İşletme Müdür Yardımcısı Odası'nda gerçekleştirilecek.

İznik'te zeytin sezonu öncesi büyük nakliye ihalesi

S.S.699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2025/2026 zeytin alım kampanyası için gerekli nakliye hizmeti ihalesini duyurdu. İhale, bölgedeki zeytinlerin mahalle/köy alım merkezlerinden İznik’teki kooperatif depolarına güvenli ve hızlı taşınmasını sağlayacak lojistik zincirin kurulması açısından önem taşıyor.

İhale, Kamu İhale Kanunları'na tabi olmayan Kooperatif tarafından kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacak. Bu usul Kooperatifi ihaleyi yapıp yapmamakta veya gerektiğinde pazarlık yoluyla sonuçlandırmakta serbest bırakıyor.

Nakliye işiyle ilgilenen firmaların ve nakliyecilerin ihaleye katılabilmesi için, teklif verilecek her bir alım merkezi için ayrı ayrı 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) "İhaleye İştirak" teminatını nakit olarak Kooperatif veznesine yatırmaları gerekiyor.

Bu lojistik ihale, bölgenin önemli tarımsal ürününün pazara güvenli erişimini sağlamak adına kritik bir rol oynuyor. İhale, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 10:00'da Kooperatif Müdürlüğü'nde yapılacak; şartname ihale öncesinde Kooperatif merkezinde görülebilecek.