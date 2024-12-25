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Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:55
Marmara'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları yapılırken, Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yoğun yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağına dikkat çekti.

Özellikle Gökçeada ve Bozcaada çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor. Cuma akşamına kadar sürecek olan bu fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları gibi olumsuz durumlardan kaçınmak için dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Buna ek olarak, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi, özellikle yüksek bölgelerde etkili olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar, ulaşımda aksamalar, su baskınları, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden, yurttaşların gerekli tedbirleri alarak hareket etmeleri önerilmektedir.

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