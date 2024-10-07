DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cinayetiyle ilgili şüpheli S.A. jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:56
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Marmara'da Cezaevine Giden Bir Cinayet Davası

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu (35), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından, cinayetin zanlısı olarak bilinen S.A. (42) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde yaşanan cinayet sonrası, güvenlik birimleri S.A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. İhbarların ardından, S.A'nın Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Zanlının Yakalanması

Jandarma ekipleri, belirtilen adrese düzenledikleri operasyonla S.A.'yı başarılı bir şekilde yakaladı. Zanlı, Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Cinayet Anı

Olayın gerçekleştiği esnada, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen silah sesleri çevre sakinleri tarafından polise bildirildi. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bu üzücü gelişmenin hemen ardından S.A.'nın yakalanması için yoğun çaba sarf edildi.

Bu cinayet davası, yerel halk arasında derin bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Gelişmelerle ilgili yasadışı olaylarla mücadele edilmesi konusunda yetkililer, çalışmalarını sürdürmektedir.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında...

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında...

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında...

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak