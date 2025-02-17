Marmara Denizi İçin Yüzer Bitki Adaları Projesi Başlıyor

Marmara Denizi'nde Kirliliğe Karşı Yeni Proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ndeki kirliliği önlemek amacıyla Bursa'nın Karacabey ilçesinde Çapraz Çayı'nda "yüzer bitki adaları" oluşturulması için önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Marmara Denizi Eylem Planı ve İşbirliği

Bu proje, 2021 yılında yaşanan müsilaj sorununa çözüm arayışı çerçevesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Akpınar tarafından yürütülen TÜBİTAK-1001 projelerinden biri olarak hayata geçirilecektir. Projeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği ile destek veriliyor.

Kirlilikle Mücadelede Yeni Yöntemler

Projenin tanıtımında konuşan Fatih Turan, kirliliğin başlıca kaynaklarını belirleyerek ekolojik ve doğal yöntemlerle azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Turan, "Marmara Denizi'ne bağlanan akarsular üzerinde bu kirliliklerin kaynağında ekolojik uygulamalar yapacağız," dedi.

Akademik Değerlendirme ve Uygulama

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, projenin bilimsel değerlendirmelerinin yapılacağını ve sonuçların akademik bir çerçevede inceleneceğini belirtti. Ayrıca, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, bu projede paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yüzer Bitki Adaları ile Ekolojik Dönüşüm

Doç. Dr. Ayşegül Akpınar, "Bu çalışmayla Marmara Denizi'ne açılan kirlilikte ve müsilajda önemli bir faktör olan azot ile fosfor yükünü azaltmayı amaçlıyoruz," dedi. Ekolojik bitkilerin kullanılacağı yüzer bitki adalarının, kirlilik sorununu çözmede etkili olacağına dikkat çekti.

Akpınar, yanlış bitki seçimi yapılmaması için titiz bir değerlendirme süreci gerektiğine vurgu yaparak, bu projenin ilk adımında yaklaşık 1000 adet bitki adasının oluşturulacağını duyurdu.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik Bursa Karacabey Çapraz Çayı'nda oluşturulması planlanan "yüzer bitki adaları" için işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan (ortada), DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski (sağda) ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu (solda) katıldı.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesine yönelik Bursa Karacabey Çapraz Çayı'nda oluşturulması planlanan "yüzer bitki adaları" için işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan (ortada), DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski (sağda) ve BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu (solda) katıldı.