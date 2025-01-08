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Marmara Denizi'nde 2 Günde 161 Kirlilik Denetimi Yapıldı

Marmara Denizi'nde 161 denetim yapıldı. Çevre Bakanlığı, 7 ilde kirlilikle mücadele çalışmaları başlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:25
Marmara Denizi'nde 2 Günde 161 Kirlilik Denetimi Yapıldı

Marmara Denizi'nde Hız Kesmeden Denetim!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, yalnızca 2 günde toplam 161 denetim gerçekleştirildi.

Çalışmaların Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kirlilikle mücadele kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda, kurulu kapasitesi 5 bin metreküp üzerinde olan 146 atık arıtma tesisi sürekli izleme merkezlerinden online olarak takip edilmektedir. Ayrıca, bin metreküpün üzerinde atık su deşarjı olan işletmeler de bu izleme kapsamına alındı.

Denetim kapsamındaki tesislerin çıkışlarından, gerekli analizlerin yapılması amacıyla atık su numuneleri toplandı. İzleme ve denetim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz.

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