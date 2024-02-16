Marmara Denizi'nde batan gemi 51 metre derinlikte tespit edildi: Gemi çalışanları için dalış faaliyeti gerçekleştirilecek

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Gemideki 6 mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor. Arama kurtarma ekipleri, denizde ve havada gemiyi ve mürettebatı bulmak için yoğun çaba harcıyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geminin son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre, sonar görüntüsüyle 51 metre derinlikte bulunan geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ROV cihazıyla yaptığı incelemede Batuhan A gemisi olduğu doğrulandı.

GEMİ MÜRETTEBATINI BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Dün sabah saat 06.32'de acil durum çağrısı yapan ve 07.12'de irtibatı kesilen geminin 6 mürettebatını kurtarmak için büyük bir operasyon başladı. Geminin suya gömüldüğü tahmin edilen alanda boş bir cankurtaran salı görüldü.