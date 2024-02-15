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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisini 6 mürettebatının arayışı sürüyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan ayrılışı sırasında çekilen son görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebatın kurtarılması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar sadece boş bir can salı bulunabildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:22
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisini 6 mürettebatının arayışı sürüyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki kargo gemisinin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki KEGM-6 ve KIYEM-4 adlı hızlı tahlisiye botları olay mahalline hemen sevk edildiği bildirildi.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında batan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin telsiz çağrılarına yanıt vermemesi üzerine tehlike durumu ilan edildiğini açıkladı. Uraloğlu, bölgede henüz gemiye ait bir iz bulunamadığını, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, NTV'ye yaptığı açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki iki ekibin yanında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden de bir ekibin olay yerine gönderildiğini belirtti. Demirtaş, "Dalgalar 3 metreyi buluyor. Arama çalışmalarımızda en kısa zamanda olumlu haberler alırız diye düşünüyorum. Gemideki 6 personel de Türk vatandaşı. Marmara Adası’ndan Gemlik’e gelmek üzere yola çıkıyor." dedi.

BATAN GEMİNİN 51 METRE DERİNLİĞE ULAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, geminin 51 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünü aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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