Marmara Denizi'nde deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Kandilli'nin paylaştığı son bilgilere göre, Marmara Denizi'nde oluşan deprem, Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 2.0 olarak ölçülürken, sarsıntının derinliği ise 10.09 kilometre olarak belirlendi.

Marmara Denizi'nde deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
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Bölge halkının uzun süredir endişeyle beklediği Marmara depremi ile ilgili fay hattında bir hareketlilik yaşanıyor. 

Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, bugün saat 05.06'da Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. 

Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 2.0 olarak belirlenirken, yüze yakınlığı ise 10.09 km olarak kaydedildi.

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