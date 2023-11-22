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Marmara Denizi'nde deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Marmara Denizi'nde deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı Kandilli'nin paylaştığı son bilgilere göre, Marmara Denizi'nde oluşan deprem, Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 2.0 olarak ölçülürken, sarsıntının derinliği ise 10.09 kilometre olarak belirlendi.