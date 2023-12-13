Marmara Denizi'nde ısınma tehlikesi: Müsilaj ve balık ölümleri kapıda

Marmara Denizi, Türkiye'nin en önemli denizlerinden biri. Hem sanayi hem de turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan deniz, aynı zamanda Karadeniz ile Akdeniz arasında bir köprü görevi görüyor. Ancak Marmara Denizi, son yıllarda ciddi bir çevre sorunuyla karşı karşıya.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin ortalama su sıcaklığı, 1970 yılından bu yana 2,5 derece arttı. 1970'de 15,3 santigrat derece olan deniz ısısı son 50 yolda ortalama 2,5 derece artış gösterdiği belirtiliyor. Bu artış, diğer denizlere göre daha yüksek bir oran. Bilim insanları, bu ısınmanın hem küresel iklim değişikliğinin hem de bölgedeki kirliliğin bir sonucu olduğunu belirtiyor.



ISINMANIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ndeki ısınmanın nedenleri ve sonuçları hakkında NTV'ye konuştu. Tecer, Marmara Denizi'nin ısınmasının tek nedeninin küresel iklim değişikliği olmadığını, bölgedeki sanayi faaliyetleri, atık su deşarjları ve nüfus yoğunluğunun da etkili olduğunu söyledi. Tecer, Marmara Denizi'nde 25 milyon insanın yaşadığını ve buraya çok ciddi anlamda deşarjlar olduğunu belirtti. Tecer, uzun vadede derin deşarjlardan vazgeçilmesi gerektiğini ve atık su arıtma tesislerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Tecer, Marmara Denizi'ndeki ısınmanın ağır sonuçları olabileceğini de ifade etti. Tecer, sıcaklık artışının devam etmesi halinde müsilaj sorununun tekrar ortaya çıkabileceğini ve denizdeki oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle balık türlerinin azalabileceğini kaydetti. Tecer, "Çözülmüş oksijenin azalması demek orada oksijene ihtiyaç duyan hassas canlılar için yaşam ortamlarının riske girmesi demek. Oksijene duyarlı lezzetli balıkların türleri ve popülasyonları azalacak anlamına gelir" dedi. Tecer, Marmara Denizi'nde yaşanan ısınmanın Karadeniz ve Akdeniz'i de etkileyebileceğini, bu nedenle bölgesel ve uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.