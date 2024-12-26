Marmara Denizi'nde Kirlilik Sorunu: Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Toplandı

Marmara Denizi'ndeki Kirlilik Sorunu Ele Alındı

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı. Toplantıda, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde denizdeki atık kirliliği masaya yatırıldı ve mevcut arıtma tesislerinin yetersiz kaldığı belirtildi.

Önemli Vurgular ve Bilgilendirmeler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, %strong{atık su arıtma tesislerinin eski yapısının, deniz kirliliğine ciddi katkı sağladığı} ifade edildi. Ayrıca, denize kıyısı olan belediyelerin daha önceki planlarda belirtilen ileri biyolojik arıtma tesisi kurma zorunluluğunu yerine getirmediği ortaya kondu.

Toplantıda, mevcut tesislerin ileri biyolojik arıtma sistemlerine dönüştürülmesinin aciliyetine dikkat çekildi. Fatma Varank, bu dönüşüm yapılmadığı sürece Marmara Denizi’ndeki kirlilik yükünün azaltılamayacağını vurguladı. Ayrıca, ileri arıtmaya dönüşüm oranında bugüne dek sınırlı bir artışın gözlemlendiğinin altını çizdi.

Müsilaj Oluşumunun Nedenleri

Varank, müsilaj oluşumunu üç ana faktöre bağladı: deniz sıcaklığındaki artış, denizin durağanlığı ve kirlilik. Kirlilik, özellikle azot ve fosforun yükselmesi sonucunda meydana geliyor. İlk iki maddenin iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Varank, "Buna doğrudan müdahale edemeyiz, ancak uyum sağlayabiliriz. Üçüncü faktör ise kentsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirliliğin baskısıdır," şeklinde konuştu.

Toplantıdan Çıkan Sonuçlar

Bilim ve Teknik Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda, müsilajla mücadelede öncelikli olarak arıtma tesislerinin ileri biyolojik sistemlerde yapılması gerektiği ve mevcut arıtma tesislerinin uygun bir şekilde işletilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, başta Susurluk Havzası olmak üzere birçok bölgede fitoremidasyon çalışmaları yapılmasının gerekliliği belirtildi.

Toplantıda, ekosistem temelli balık avcılığının önemine ve yerli bakteri kullanılarak biyolojik mücadele çalışmalarının başlatılmasına dikkat çekildi.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı.