Marmara Denizi'nde Müsilaj Etkisi Azalıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilajın, su sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle etkisinin azalacağını belirtti. Son yıllarda artış gösteren müsilaj, yüzeyde birikimler şeklinde hareket ediyor.

Prof. Dr. Büyükateş, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, müsilajın özellikle kıyısal alanlarda birikim gösterdiğine dikkat çekti. Müsilajın dip ve su kolonundaki yoğunluğuna da vurgu yapan Büyükateş, "Son bir yıldır balıkçılardan sıkça başvurular alıyoruz. Müsilaj, balık ağlarını tıkayarak önemli sorunlara neden oluyor," dedi.

Su Sıcaklıklarının Rolü

Su sıcaklıklarının müsilaj oluşumunda büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Büyükateş, "Son bir haftadır soğuk hava etkisiyle su sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü. Su sıcaklıklarının 13-14 derece civarında olması müsilaj aktivitesini artırabilir," şeklinde konuştu.

İlkbaharın gelişine bağlı olarak plankton yoğunluğunun artmasını beklediklerini kaydeden Büyükateş, sıcak hava dalgalarının ve güneşli günlerin fotosentetik aktiviteyi artırmasından endişe ettiklerini belirtti. Ayrıca, mevsimsel yağışların müsilaj oluşumunu artırabileceği üzerinde durdu.

Görsel ve Sağlık Endişeleri

Müsilajın yüzeyde birikmesinin yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda bakteriyel parçalanma nedeniyle kötü koku ve diğer olumsuz durumlarla da karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çeken Büyükateş, "Yaz aylarında su sıcaklıklarının artması doğal; ancak bu artış olumsuz etki yaratmaz. Mevcut müsilaj oluşturan organizmaların yaz aylarında sistemden ayrılmasını bekliyoruz," dedi.

Müsilajın, organik bir madde olduğunu hatırlatan Büyükateş, "Müsilajı oluşturan organizmalar mikroskobik fitoplanktonlardır. Normal koşullarda bu organizmalar zararlı değildir. Ancak içlerinde bakteriler, parazitler gibi madde karıştığında sağlık açısından risk oluşturan bir 'organik çorba' şekline dönüşebilir," ifadelerini kullandı.

Bireysel tedbirlerin önemine vurgu yapan Büyükateş, "Müsilaja doğrudan dokunmak tehlikeli değildir, ancak gerekli değildir. Müsilajlı suda yüzmek de ciddi bir sağlık riski taşımamakta ama bunu yapmanın zorunlu olmadığını belirtmek gerekir. Yoğun müsilaj sorunu yaşanan bölgelerden yakalanan deniz ürünlerinin pişirilmeden tüketilmemesi önerilir," diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş (fotoğrafta), Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilajın su sıcaklığının mevsim normallerine düşmesiyle etkisini azaltacağını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş (fotoğrafta), Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilajın su sıcaklığının mevsim normallerine düşmesiyle etkisini azaltacağını belirtti.