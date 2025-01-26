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Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehlikesi Yeniden Baş Gösterdi

Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı! Kınalıada'da deniz salyası artışı, çevre sakinlerini endişelendiriyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:52
Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehlikesi Yeniden Baş Gösterdi

Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü

Marmara Denizi'nin Kınalıada bölgesinde, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görünmeye başladı. Özellikle lodoslu havalar nedeniyle deniz yüzeyinde daha fazla ortaya çıkan müsilajın, son iki haftadır giderek arttığı gözlemleniyor.

Esnafın Dikkat Çektiği Sorunlar

Adanın esnaflarından Kenan Yıldırım, durumu AA muhabirine şöyle değerlendirdi: "Bir haftadan beri müsilaj daha da çok artmaya başladı. Lodoslu havalarda üstte çıkıyor ve bu nedenle daha görünür hale geliyor. İnsan kaynaklı kirliliğin bu artışta büyük rolü var; denize atılan moloz, çöp ve diğer atıklar durumu kötüleştiriyor."

Yıldırım, insanların deniz için gereken özeni göstermemesi durumunda, müsilajın gelecekte daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yerli Halkın Endişeleri

Yerel halktan Cemil Yıldız, müsilajın turizm için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Denizi çok pisletiyoruz. Müsilaj, özellikle yazın turizm için büyük bir tehlike. İnşallah sezon sonuna kadar bu sorun çözülür ve halk rahat nefes alır," dedi.

Kınalıada'da 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan, müsilajın temizlenmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını vurgulayarak, bu durumun kendisini balık yemeye çekindiğine söyledi.

Balıkçılar Endişeli

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan ise, balıkçıların ağlarına müsilajın takıldığını belirterek, "Müsilajın yeniden başlaması, deniz canlılarının ölümüne ve insanların denize girememesine neden oluyor. Bu durumda çok endişeliyim," ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj yeniden...

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj yeniden...

Marmara Denizi'nde yer alan Adalar ilçesinde "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

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