Marmara Denizi'ndeki Mercanlar Müsilaj Tehditinde Savunmasız Kalabilir

Uzmanlara göre, Marmara Denizi'nde mercanlar 2021'deki müsilaj felaketinin ardından yeni bir tehditle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:04
Marmara Denizi'ndeki Mercanlar Müsilaj Tehditinde Savunmasız Kalabilir

Marmara Mercanları Savunmasız Kalabilir

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu Eryalçın, Marmara Denizi'nde 2021 yılındaki müsilajdan olumsuz etkilenen mercanların başka bir müsilaj tehdidi altında savunmasız kalabileceği uyarısında bulundu.

Müsilaj Yeniden Tehdit Ediyor

Marmara Denizi'nin bazı bölümlerinde son aylarda tekrar görülen müsilaj, 2021'de büyük zarar gören ve birçok tür için kritik ekosistem hizmetleri sunan mercanları yeniden tehdit ediyor. Eryalçın, bu mercanları uzun süredir takip ettiklerini ve 2012’den bu yana veriler topladıklarını belirtti.

Aşırı Azalma ve Tehlike Çanları

Eryalçın, "2012’den bu yana başta Prens Adaları olmak üzere mercanları takip ediyoruz. 2015-2016 arasında yüzde 80-90, müsilaj felaketiyle 2021’de ise türlere bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 80 arasında kitlesel ölümler gerçekleşti. Bu çok azalmış sayılar üzerinde ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bazı türler, adeta bölgesel yok olmanın eşiğinde," dedi.

Mercanların Savunma Mekanizmaları Yetersiz Kalmış Olabilir

Büyük boylu mercan kolonilerinin artık yaşamadığını aktaran Eryalçın, yeni nesil mercanların ise müsilaj karşısında bir hayli tehdit altında olduğunu vurguladı. Mercanların nasıl savunma mekanizmalarının çalıştığını açıklayan Eryalçın, "Kısmi ölüm başladıktan sonra bu durum bütün koloniye yayılabiliyor. Eğer kısmi ölüm çok azsa mercan, durumun üstesinden gelebiliyor; ancak 2021'de olduğu gibi yoğun müsilaj karşısında küçük kolonilerin dayanma şansı kalmayacak," dedi.

Ekosistem Hizmetleri ve Koruma Önerileri

Marmara Denizi'nde en yaygın mercan türü olan sarı gorgon mercanları, hala orman niteliğini koruyor. Eryalçın, son sayımlarında metrekarede 10 ila 50 mercan tespit edildiğini açıkladı. Ancak, yaşlı mercan gruplarının azalmasının popülasyon dengesi üzerindeki etkisinin büyük olduğunu da vurguladı.

Eryalçın, "Mercanların taşınması, bozulmuş alanların restorasyonu için uygulanıyor, ancak bu durumun çözüme katkısı yok. Marmara Denizi'ni korumak ve iyileştirmek en doğru yaklaşım. Özellikle büyük ölçekli balıkçılıktan korunmalı, çünkü müsilajdan koruyamamış durumdayız," diye ekledi.

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