Marmara Denizi'ne Derin Deşarjla Atık Bırakılması Görüntülendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde derin deşarjla atık bırakıldığını görüntüledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:39
Marmara Denizi'ne Derin Deşarjla Atık Bırakılması Görüntülendi

Marmara Denizi'nde Derin Deşarj Skandalı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ne 20 metre derinlikte atık bırakıldığını sualtı kamerasıyla kayda aldı. Bu olay, denize bir litre bile arıtılmamış atık bırakılmadığını iddia eden bir belediyenin sınırları içerisinde gerçekleşti.

Görüntüler Ürkütücü

Sarı, dalışı sırasında derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi’ne atık bırakıldığını gösteren görüntüleri X hesabından paylaştı. “Harika bir plajın ilerisinde, 20 metre derinlikte denize boca edilen atıkları görüyorsunuz. Kent merkezine yakın kıyılardaki neredeyse her dalışta karşılaştığımız üzücü bir manzara bu.” dedi.

Müsilaj Sorunu ve Deniz Kirliliği

Prof. Dr. Sarı, müsilajın yüzeyden 30 metre derinliğe kadar Marmara’yı sardığını ve yer yer yüzeye çıkmaya başladığını belirtti. “Müsilajın ortaya çıkmasındaki üçlü tetikleyiciden kontrol edilebilir tek neden olan deniz kirliliğinin önlenmesi şimdilik en önemli önlem,” diye konuştu. Ancak hala bazı belediye yöneticileri veya danışman ekiplerinin atıkların derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilmesini savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Doğa Üzerindeki Etkiler

“Doğadaki hiçbir atığın yok olmadığını” belirten Sarı, Marmara Denizi’nin Karadeniz ve Akdeniz’e giden akıntılarla kirlenmeyeceği düşüncesinin de doğru olmadığını ifade etti. 1980’li yıllarda bu yanlışlığın akademik dünyada dile getirildiğini hatırlatan Sarı, “Marmara hassas bir ekosistemdir ve 1 litre bile atık arıtmadan denize verilemez,” uyarısında bulundu.

Gelecek İçin Uyarılar

Prof. Dr. Sarı, “Derin deşarjı ancak ileri biyolojik arıtma yapılmış atıklar için uygulayabilirsiniz. Müsilaj neden değil sonuçtur. Kirliliği durdurmadan müsilajdan kurtulma şansımız yok.” diyerek, kirliliğin önlenmesi için çağrıda bulundu.

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