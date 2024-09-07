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Marmara Denizi ve Adalar Koruma Bölgesi Sınırları Genişletildi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları Cumhurbaşkanlığı kararıyla genişletildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:18
Marmara Denizi ve Adalar Koruma Bölgesi Sınırları Genişletildi

Marmara Denizi ve Adalar İçin Yeni Koruma Adımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletilmiştir. Bu gelişme, çevre koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Müsilaj Krizi ve Eylem Planı

2021 yılında yaşanan müsilaj krizi sonrasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Marmara Denizi Eylem Planı" çerçevesinde, toplamda 1,2 milyon hektarlık bir alan 2021 Kasım ayında "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilmiştir.

Araştırmalar ve Bulgular

Bu süreçte, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden 15 akademisyen ve diğer üniversitelerden 22 akademisyenin katılımıyla "Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi" yürütülmüştür. Araştırmalarda, 9'u endemik olmak üzere toplam 815 bitki türü ve çeşitli memeli ile sürüngen türleri tespit edilmiştir.

Yeni Koruma Alanları

Yayımlanan yeni karara göre, Balıkesir'in Bandırma-Yenice Köyü'nde 485 hektar, Çanakkale Kumkent ve Kumkale Deltası'nda toplam 303 hektar, Tekirdağ Uçmakdere'de ise 138 hektarlık orman alanı, özel çevre koruma bölgesine dahil edilmiştir.

Bakanlığın Gelecek Planları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki ekosistemin restorasyonu için çeşitli koruma önlemleri almayı ve bilimsel çalışmalara devam etmeyi planlamaktadır. Bu adımlar, Marmara Denizi ve çevresindeki ekosistemlerin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Sonuç

Yapılan bu düzenlemeler, Marmara Denizi'nin ve Adalar'ın biyolojik çeşitliliğinin korunması için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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