Marmara Denizinde Deprem: Peş Peşe Sallandı!

Marmara Denizi'nde gece 02.29 saatleri sırasında 2,8 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından bir deprem daha kayıtlara geçti. AFAD depremlerin ayrıntılarını paylaştı.

Marmara Denizinde Deprem: Peş Peşe Sallandı!
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Marmara Denizi'nde bir saat ara ile iki deprem meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleştiği tespit edilen depremlerden ilki merkez üssü Mudanya olarak yerin 7,4 km altında 2,8 şiddetinde gerçekleşti. Saat gece 02.29'de olan depremin ardından yeni bir deprem kayıtlara geçti. İkinci depremin merkez üssünün ise Yalova olduğu ve 2.1 büyüklüğünde olduğu AFAD'ın açıklamasında yer aldı.

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