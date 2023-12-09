Marmara Denizinde Deprem: Peş Peşe Sallandı!

Marmara Denizi'nde bir saat ara ile iki deprem meydana geldi. Gece saatlerinde gerçekleştiği tespit edilen depremlerden ilki merkez üssü Mudanya olarak yerin 7,4 km altında 2,8 şiddetinde gerçekleşti. Saat gece 02.29'de olan depremin ardından yeni bir deprem kayıtlara geçti. İkinci depremin merkez üssünün ise Yalova olduğu ve 2.1 büyüklüğünde olduğu AFAD'ın açıklamasında yer aldı.